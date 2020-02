Les Enfoirés : un célèbre chanteur aurait planté la troupe à la dernière minute

Le 6 mars prochain TF1 diffusera le traditionnel spectacle de la troupe des Enfoirés. Pour cette édition 2020, pas moins de 46 artistes ont répondu à l'appel et seront présents sur scène. Parmi eux : Patrick Bruel, Jean-Louis Aubert, Julien Clerc, Nolwenn Leroy, Mimie Mathy, MC Solaar, Jenifer, Michael Youn, Zazie, Jean-Baptiste Maunier, Liane Foly, Claudio Capéo, Thomas Dutronc, Christophé Maé ou encore Patrick Fiori. Une belle troupe pour un spectacle qui cette année, rendra hommage à la ville de Paris.



Si la capitale française sera reine durant le show, Sophie Bazou, la responsable des Enfoirés au sein des Restos du coeur a également fait part, en janvier dernier, de son envie de modernité : "Cette année, on avait très envie d’intégrer la nouvelle génération et de la musique plus urbaine dans la playlist" confiait-elle à Télé Loisirs.

Dadju plante la troupe à la dernière minute

Ainsi, et comme le veut la tradition, de nouvelles têtes feront leur arrivée dans la célèbre troupe ! Il s'agit de Black M, Vitaa mais aussi Maëlle, gagnante de la septième saison de "The Voice". Les téléspectateurs vont en effet découvrir les premiers pas de ces trois artistes aux côtés des anciens membres.

Or les petits nouveaux devaient être au nombre de quatre... Comme le révèle Télé Loisirs ce vendredi 28 février 2020, le quatrième membre invité aurait finalement planté la troupe à la dernière minute. Et cet artiste ce serait Dadju ! Annoncé à l'affiche du concert des Enfoirés, le petit frère de Maître Gims a finalement fait volte-face pour des raisons que l'on ignore actuellement.



Le chanteur vient donc rallonger la liste des absents déjà composée de Lorie Pester qui est tombée malade juste avant de monter sur scène et de Matt Pokora qui était à Los Angeles auprès de sa compagne Christina Milian, qui vient de donner naissance à leur premier enfant.







Par E.S.