Les Enfoirés : une ancienne première dame et une actrice au casting de l'édition 2021

L'édition 2021 des Enfoirés a finalement eu lieu ! Ce dimanche 17 janvier 2021, la joyeuse bande a achevé l'enregistrement de leur tant attendu concert 2021, au profit des Restos du coeur. Pour la première fois de l'histoire du concert et compte tenu de la situation sanitaire actuelle, le show s'est déroulé sans public.

Durant quatre jours, les artistes qui étaient une quarantaine, se sont réunis à la Halle Tony Garnier de Lyon pour enregistrer les différents tableaux du spectacle qui sera diffusé en mars prochain sur TF1. Cette année encore, de nouveaux membres ont rejoint le casting. Le chanteur Vianney et l'humoriste Kev Adams ont ainsi rejoint la troupe.

Une ancienne première dame de retour

Cette édition 2021 était pleine de surprises puisqu'elle a également marqué le retour de Carla Bruni... après presque 15 ans d'absence ! La chanteuse de 53 ans qui vient de sortir un nouvel album n'était en effet plus apparue dans la troupe depuis 2007 ! Et l'épouse de Nicolas Sarkozy n'était pas la seule surprise ! Rebecca, la grande gagnante de la saison 7 de "The Voice Kids" était aussi présente. La fillette de 10 ans a été épaulée par la joyeuse bande d'artistes qui n'est d'ailleurs pas uniquement composée de chanteurs. L'actrice Alice Taglioni vient par exemple de rejoindre le casting à son tour et était présente lors des enregistrements organisés ce week-end.



Comme le précisent nos confrères de Télé Loisirs, c'est le chanteur Slimane qui a composé l'hymne de ce nouveau spectacle baptisé "Les Enfoirés 2021 : à côté de vous". Une chanson intitulée "Maintenant" interprété par Vitaa, Patrick Bruel, Vianney, Nolwenn Leroy, Zazie, Soprano, Florent Pagny, Patrick Fiori, Claudio Capéo ou encore Amir.



Par E.S.