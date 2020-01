Les fans de Lady Gaga se déchaînent contre un animateur français

Les fans de Lady Gaga sont sur les nerfs. Le nouveau single de la chanteuse multi récompensée sort ce vendredi 24 janvier. Il s'intitule "Stupid Love". Le titre fait-il référence à sa tumultueuse vie privée ? Séparée de Christian Carino, on lui a prêté une relation avec l'acteur Bradley Cooper. Finalement, c'est au bras de Daniel Horton, un ingénieur du son de 37 ans qu'elle s'est affichée. Depuis, la star a officialisé leur relation. Ce nouveau single a fuité sur le web avant sa sortie officielle. Depuis quelques jours, il est disponible en téléchargement illégal. Croyant faire plaisir aux fans de Lady Gaga, Bruno Guillon l'a diffusé dans sa matinale sur Fun Radio. Il aurait mieux fait de s'abstenir…

"On essaie de faire plaisir aux fans de Lady Gaga"

A l'antenne, Bruno Guillon a annoncé la diffusion du nouveau single laissant croire à une exclusivité pour la radio. Or, il n'en était rien. Très énervés, certains fans se sont plaints sur Twitter, allant même jusqu'à inciter la chanteuse à porter plainte contre Bruno Guillon. Devant un tel déferlement de critiques, Bruno Guillon a fini par prendre la parole pour s'expliquer. "Tu sais, on essaie de faire plaisir aux fans de Lady Gaga, on a récupéré le titre… Et en fait ils sont là : 'Mais comment vous pouvez diffuser le titre avant qu'elle vous ait accordé le droit de diffusion ?' Non mais les gars, on est encore en 2020, dès que la Corée du Nord envahit la France et qu'on devra faire un report direct de tout ce qu'on veut faire à une dictature on le fera… Là, on est sur une radio qui s'appelle 'libre' depuis 81", conclut l'animateur. Fin de l'histoire ?

Franchement. Quel genre d’animateur peut diffuser le dernier single de LG à la radio deux jours avant la réelle sortie... Bruno Guillon — Arthur (@arthurlb56) January 23, 2020

Par Mélanie C.