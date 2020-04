Les Rolling Stones dévoilent un morceau inédit

C’est une grande surprise. Ce samedi 18 avril, les membres des Rolling Stones avaient joué en étant séparés durant le concert caritatif en ligne Together At Home, organisé par Lady Gaga. Mais ce retour ne s’est pas arrêté là pour le célèbre groupe de rock. Contre toute attente, une chanson inédite a été dévoilée ce jeudi 23 avril à 18 heures, ainsi que son clip à 20h. Une première depuis 2012. Intitulé “Living In A Ghost Town”, le morceau résonne particulièrement avec le confinement actuel.

Un titre prémonitoire

Seulement, la chanson écrite par Mick Jagger et Keith Richards en "10 minutes", a été entamée il y a un an à Los Angeles. Dans ce texte prémonitoire, Mick Jagger chante : “Je suis un fantôme/Qui vit dans une ville-fantôme” ou encore “La vie était si belle/Et on a tous été enfermés”. Plus tard fignolé à Londres, le morceau a été terminé pendant le confinement. “Pour la faire courte, nous avons enregistré ce morceau il y a plus d'un an à Los Angeles pour un nouvel album et puis ce bordel est arrivé. Mick et moi avons décidé que celui-ci avait vraiment besoin de sortir en ce moment”, a expliqué Keith Richards dans un communiqué de presse. Quinze ans après “A Bigger Bang”, les Rolling Stones s’apprêtent donc à sortir un nouvel album d’inédits.

Par Marie Merlet