Liane Foly : Son tendre hommage à Maurane sur Instagram

En 2018, Maurane est brutalement décédée des suites d’une crise cardiaque. La chanteuse venait juste de se produire en concert après deux ans d’absence suite à des problèmes aux cordes vocales. Face à la disparition de la star française, ses amis ont du mal à faire leur deuil. Et ce vendredi 8 mai, plusieurs personnalités ont rendu hommage à Maurane, à commencer par Lara Fabian. Cette dernière a dévoilé une reprise de la chanson "Sur un prélude de Bach" sur Instagram : "Deux ans que tu es partie vers un ailleurs, mais ta voix résonne encore dans mes oreilles ... comme un souffle de paix et d’amour ... Nous avons chanté tant de fois ensemble ... Tu es mon Autre, à jamais... Mais aujourd’hui, c’est moi qui chante pour toi... @mauraneofficiel , mon amie, tu manques à nos vies et je t’aime", a écrit Lara Fabian en légende.

"Merci à toi"

Liane Foly a également tenu à saluer la mémoire de son amie sur les réseaux sociaux. Sur Instagram, la chanteuse a dévoilé plusieurs images dont une photo d’elle en compagnie de Maurane. Liane Foly a adressé un beau message à son amie disparue : "Belle amie ... Maurane... Il me suffit de fermer les yeux pour t’entendre et te voir… chaque jour nous sommes ensemble ici ou ailleurs on se retrouve. Merci à toi de m’accompagner encore et toujours en sororité". Déjà auprès du Journal de France, Liane Foly s’était épanchée sur son chagrin : "Elle était ma plus grande amie... C'est trop douloureux d'en parler, c'est un cauchemar pour moi de l'avoir perdue".

Par Alexia Felix