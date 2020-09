Lily Allen mariée en secret à David Harbour : Les photos dévoilées

Lily Allen est une femme enfin heureuse. Après avoir fait de terribles révélations dans son autobiographie sur son passé il y a plusieurs mois, la chanteuse a décidé de dire "oui" à l’homme de sa vie. Ainsi ce lundi 7 septembre, Lily Allen et l’acteur de Stranger Things, David Harbour, se sont mariés dans une chapelle de Las Vegas devant un traditionnel sosie d’Elvis Presley. Les deux amoureux ont choisi la Graceland Wedding Chapel après avoir obtenu plus tôt dans la semaine une licence de mariage qui les autorisait à se marier dans l’année. Et il y a quelques heures, Lily Allen a fait une surprise à ses fans en dévoilant sur son compte Instagram quelques clichés de ce moment.

Une robe Dior pour Lily Allen

Les internautes ont pu découvrir Lily Allen dans sa tenue de mariée, une robe courte vintage signée Dior, et tenant son bouquet de fleurs. Sur un autre cliché, Lily Allen montre l’envers du décor puisqu’elle mange un hamburger, toujours dans sa robe de mariée. Cette union symbolise donc l’amour de la chanteuse et de l’acteur malgré leur dix ans de différence. Le couple avait fait sa première apparition lors de la Tea Party des BAFTA fin 2018, puis en janvier 2019 Lily Allen avait annoncé sa rupture avec le DJ Méridien Dan, son petit-ami depuis 2015. Assez discrets, Lily Allen et David Harbour s’étaient par la suite montrés ensemble à Londres, puis à New York et à Disneyland en Floride.

Par Alexia Felix