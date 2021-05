Line Renaud raconte les derniers instants de Loulou, l’homme de sa vie

En 1945, Line Renaud fait une rencontre qui va changer sa vie. Alors âgée de 17 ans, elle croise le chemin de Loulou Gasté, de vingt ans son aîné. Il décide de prendre sa carrière en main. Le succès est au rendez-vous. En 1950, Line Renaud et Loulou Gasté se marient. Après 45 ans de mariage, Loulou Gasté s’éteint à l’âge de 86 ans. Invitée de LCI ce samedi 22 mai 2021, Line Renaud s’est souvenue des derniers instants de son mari. "Je me suis couchée à côté de lui et au creux de son oreille, j’ai chanté", commence la vice-présidente de l’association Sidaction. Line Renaud choisit de chanter "Le Soir" en italien. "30 ans que je n’avais pas chanté ‘Le soir’ en italien", se souvient-elle encore avant de continuer : "Comme il était italien, voilà que ‘Le soir’ me vient".

"Loulou tu vas rejoindre ta maman"

Alors que son mari Loulou Gasté est à l’agonie, Line Renaud ressent qu’il entend même si elle chantait "très bas". "Je savais qu’il entendait parce que quand je chantais comme ça dans la voiture, il voulait toujours que je chante en rythme. Et là, je sentais sa main qui battait la mesure", révèle la comédienne aujourd’hui âgée de 92 ans. Sur le plateau de LCI, Line Renaud fredonne ensuite un extrait du titre "Le Soir" en italien. Puis, elle continue de raconter ce douloureux souvenir. "C’est des moments forts de la vie ça", assure-t-elle avant de révéler ses derniers mots à Loulou Gasté. "Il est parti. J’ai parlé de sa mère. ‘Loulou tu vas rejoindre ta maman. Regarde, elle t’attend avec des fleurs’. Il adorait sa mère. Il est parti magnifiquement bien en n’entendant pas les chansons populaires mais des chansons qu’il aimait. Et ça c’est un départ formidable", se remémore encore Line Renaud.

Par Matilde A.