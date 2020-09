Lio : cette étonnante déclaration concernant sa vie sexuelle

Ce vendredi 11 septembre, Lio était l'invitée de l'émission d'Augustin Trapenard, Boomerang. La chanteuse s'est confiée sur les nombreux combats qu'elle mène désormais, notamment sa lutte contre les violences faites aux femmes. Elle a donc abordé ce thème au micro du journaliste, mais ce n'est pas tout. Invitée à l'occasion de la sortie de "La bibliothèque des voix", une grande collection d'enregistrements audio qui fête ses 40 ans, l'ancienne candidate de Mask Singer a également fait quelques confidences concernant sa vie privée, et plus précisément sur une grande décision qui a changé sa vie. Célibataire, la chanteuse s'est confiée sur la question taboue du désir féminin : "Moi je ne le connais pas. Parce qu’en fait il a été hypothéqué, forclos par le désir des hommes à qui j’ai voulu plaire, parce qu’ils prennent toute la place. Et je suis en abstinence. Ça fait déjà depuis mes 50 ans que je ne couche plus."

une décision politique

Lio, qui a fait un beau geste pour les soignants pendant le covid, avoue ensuite qu'elle a fait "une notable exception", avec une conquête qu'elle aurait eu entre temps, elle justifie cette décision en affirmant que cette dernière est totalement politique. "Je ne vous le raconte pas parce que c’est évidemment de l’ordre de l’intime, de l'ordre politique mais (...) je ne veux plus, je ne veux pas payer et je ne veux pas avoir un rapport qui est celui d’un intérêt. Je ne veux plus de ce rapport-là avec mon corps aux hommes et on demande toujours une rétribution trop trop forte à la femme."

La chanteuse a ensuite fait une belle déclaration à Florence Foresti après sa prestation aux César et son départ de la salle après que Roman Polanski ait été élu meilleur réalisateur : "Il faut faire ce qu’a fait Florence Foresti quand ce qu’il se passe aux César n'est juste plus tenable (...) et qu’elle a pris un risque énorme. Elle est forte hein parce que je pensais vraiment qu’elle allait être rétamée. Moi je n’ai pas eu la chance qu’elle a eu, moi j’ai été rétamée. Moi on m’a empêché de travailler après que j’ai pris parole pour Marie Trintignant. J’ai dû arrêter ma tournée au bout de trois dates parce qu’on ne me vendait plus de salles".

Par J.F.