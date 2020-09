Lio : ses critiques cinglantes envers Serge Gainsbourg

Lio ne cesse de se confier depuis quelques jours maintenant. Vendredi 11 septembre elle était invitée au micro de Boomerang, l'émission d'Augustin Trapenard sur France Inter. La chanteuse se confiait sur sa vie privée et plus précisément sur son désir féminin et faisait une étrange révélation. "Moi je ne le connais pas. Parce qu’en fait il a été hypothéqué, forclos par le désir des hommes à qui j’ai voulu plaire, parce qu’ils prennent toute la place. Et je suis en abstinence. Ça fait déjà depuis mes 50 ans que je ne couche plus" confiait-elle avant d'avouer que cette décision était en réalité politique. "Je ne vous le raconte pas parce que c’est évidemment de l’ordre de l’intime, de l'ordre politique mais (...) je ne veux plus, je ne veux pas payer et je ne veux pas avoir un rapport qui est celui d’un intérêt".

"Il est le Weinstein de la chanson"

Il y a quelques jours, l'ancienne candidate de Mask Singer accordait une longue interview au podcast Arte Radio et le moins que l'on puisse dire, c'est que là aussi, elle n'a pas mâché ses mots. Elle revient sur les paroles pour le moins suggestive de son titre phare "Banana Split". "C'est vrai que la référence au sexe est évidente mais entre Jacques Duval (son parolier, ndlr) et moi, on travaillait ensemble, il ne m'a jamais trahie. Gainsbourg lui oui a trahi France Gall en lui faisant chanter Les sucettes à l'anis. Elle n'avait pas compris à l'époque. Il est le Weinstein de la chanson, même si à l'époque je trouvais très intéressant ce qu'il écrivait pour les femmes".

Avant de poursuivre : "Gainsbourg se comportait mal avec les jeunes femmes, il était un harceleur. J'en ai été témoin plusieurs fois. Et France Gall a été abusée, avec cette chanson, par des adultes sans respect. C'est un viol. Que les gens du métier en rient, je ne l'accepte pas".

Par J.F.