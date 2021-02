Lionel Richie : sa différence d'âge avec sa compagne Lisa Parigi fait réagir

Depuis plus de six ans, Lionel Richie partage sa vie avec Lisa Parigi. Sur les tapis rouges ou sur les réseaux sociaux, le couple affiche son amour, malgré les critiques. Car le chanteur de 71 ans et la chanteuse de 31 ans ont une différence d'âge de 40 ans. A l'occasion de la Saint-Valentin, Lionel Richie a partagé un tendre cliché de lui enlacé par sa compagne en écrivant : "Il y a de l’amour dans l’air". Mais dans les commentaires, certains internautes ont lancé de vives critiques sur la différence d'âge du couple.

Lionel Richi n'a pas l’intention de se marier

"Il est assez âgé pour être son grand-père", "Est-ce que c'est sa fille ?", peut-on lire tandis que d'autres se sont étonnés de l’apparente jeunesse du chanteur : "Pour ce que ça vaut, il ne fait pas ses 71 ans", "Impossible qu'il ait 71 ans”, "Cet homme ne vieillit pas". Heureux avec Lisa Parigi devenue femme d'affaires, Lionel Richie avait confié en 2016 dans une interview au Mirror, ne pas avoir l’intention de se marier à nouveau. Après l'échec de ses deux mariages, le chanteur avait assuré que cela lui avait "coûté très cher". Père de trois enfants, Nicole Richie, Sofia Richie et Miles Richie, il n’envisageait pas également d'avoir d'autres enfants : "Lisa et moi sommes sur la même longueur d'onde sur le sujet des enfants. Je ne me vois vraiment pas avoir d'autres enfants. J'en ai assez. J'ai passé un cap".

Par Marie Merlet