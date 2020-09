Loana battue ? Afida Turner réagit à la publication de ses photos choc sur Instagram (Exclu vidéo)

Le 17 septembre dernier, Loana a posté plusieurs clichés choc sur sa page Instagram. La gagnante de Loft Story a fait savoir en légende de ses publications que son ex Fred Cauvin l'avait battue deux jours avant son anniversaire. Sur les photos en question, Loana dévoile son corps couvert de bleus. "Il m'a frappée, jetée sur les murs, les lits, les escaliers et sans s'arrêter 1 MINUTE !! Un enfer (...) d'une telle violence sur autant de temps. J'aurais préféré mourir. Je me cachais dans toutes les pièces, les coins, en boule, en priant qu'il s'arrête. Je lui disais oui lorsqu'il me disait que j'étais une conn**** pour qu'il soit content", racontait-elle.

Invité dans "Touche pas à mon poste" quelques jours après cette révélation, Fred Cauvin a livré sa version, expliquant toujours entretenir une "relation amicale" avec Loana. Il a aussi admis l'avoir giflée à cause d'une "accumulation de fatigue". Une confidence qui a fait un tollé chez les chroniqueurs.

"J'ai eu des relations très abusives"

Dans "L'Instant de Luxe" ce lundi 28 septembre, Jordan de Luxe a reçu Afida Turner. Cette dernière a accepté de réagir aux publications 2.0 de Loana. "Quand on est battu ou quand on est assassiné, on ne poste pas des photos sur Instagram (...) On n'expose pas des choses ainsi sur internet (...) Les images qui ont été montrées les bras lacérés, vous comprenez, il faut absolument allez voir des médecins ou des psychiatres", a-t-elle dit.

Et de poursuivre : "Ma mère a quand même perdu la vie à la suite de violences conjugales donc je suis plutôt calée en connaissance de cause. Même moi, il m'est arrivé d'avoir des altercations avec des ex". Des violences qu'elle n'a jamais évoquées dans les médias. "Dans ma vie, j'ai eu des relations très, très abusives et je n'ai jamais exposé ce genre de problème", a-t-elle continué. La suite de cet entretien a permis à la chanteuse de "Born an Angel" de raconter son parcours, elle qui a confié avoir eu une enfance "douloureuse". "Mon père a assassiné ma mère. J'ai été à la DASS. J'ai été placée dans différentes familles d'accueil. Ça s'est très, très, très mal passé jusqu'à l'âge de 16 ans. Je suis repartie en foyer à 17 ans et ensuite, je suis partie pour Paris, à 18 ans, en quittant Lille", a-t-elle dit.

Par Non Stop People TV