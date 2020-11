Lolita Séchan, la fille de Renaud, fait une triste annonce

Son père s’est fait connaitre avec ses titres "Mistral gagnant", "Manhattan-Kaboul" ou encore "Morgane de toi", devenus cultes. Elle, par ses dessins. À 40 ans, Lolita Séchan est auteure de bandes dessinées et livres pour enfants. Active sur ses réseaux sociaux, la fille du chanteur Renaud a pourtant fait une triste annonce à ses 32 000 abonnés sur Instagram. L’ex-compagne de Renan Luce a expliqué qu’elle souhaitait prendre ses distances avec le monde virtuel.

Sur sa publication du 2 novembre 2020, la jeune femme commence par écrire sa lassitude de voir les internautes commentaient sans cesse la lourde actualité du pays rythmée par les récents attentats et la pandémie du coronavirus. "Les réseaux sociaux m’étouffent et me dépriment. L’époque est apocalyptique et ils empirent tout. Je vous fais un dernier bisou par ici". Avant de poursuivre : "Je reste joignable sur WhatsApp et Messenger pour les ami-e-s. C’est triste car je ne pourrai plus montrer mon travail et essayer de vous le faire connaître, mais voilà, toute décision entraîne une perte". Un message qu’elle conclut par : "Courage à vous pour ce qui vient. Rendez-vous de l’autre côté s’il y en a un !"

Les fans de Lolita Séchan attristés par sa décision

Un choix qui n’a pas manqué d’attrister ses followers qui comprennent son choix : "Oh... Alors que ces publications étaient souvent de petite boules de lumière'dans la morosité ambiante... Je comprends, protégez-vous, mais ne vous enfermez pas pour autant, nous sommes là !!", "C'est triste pour ceux qui vous suivent avec plaisir et qui comme moi, ne sont pas vos amis. En revanche, tellement d'accord sur votre décision et analyse. Bon courage pour la suite et merci" ou encore "Courage à toi, et à tout le monde d'ailleurs, ce n'est pas facile et c'est compréhensible. J'adorais regarder tes posts, tes stories, tes dessins si mignons. J'ai déjà hâte de pouvoir revoir de nouvelles illustrations si un jour tu reviens à nous !", peut-on lire parmi les nombreux commentaires de ses fans.

Par C.F.