Lorie maman fatiguée : elle se confie sur ses premières nuits difficiles avec Nina

Lorie Pester vient d’accoucher de son premier enfant, une petite fille prénommée Nina. Une victoire pour la chanteuse atteinte d’endométriose depuis des années et qui pensait ne jamais pouvoir donner la vie. Si l’actrice de "Demain nous appartient" (TF1) a attendu quelques jours pour annoncer l’heureuse nouvelle, "par superstition" explique-t-elle, Lorie Pester est aujourd’hui comblée. "J’avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques", a-t-elle aussi déclaré sur son compte Instagram vendredi 11 septembre, jour choisi par Lorie Pester pour révéler la naissance de sa fille à ses milliers de fans.

"Avant j'étais une grosse dormeuse..."

Si l’ex-compagne de Garou est d’ordinaire très discrète sur sa vie privée, elle a décidé de faire une exception pour se confier sur ses débuts en tant que maman. L’interprète de "Ma Meilleure Amie" et "Sur un air latino" s’est montrée épuisée dans sa story Instagram. Et pour cause, la petite Nina ne fait pas encore ses nuits, comme Lorie l’a expliqué dans la nuit de vendredi 18 au samedi 19 septembre 2020. "Avant j'étais une grosse dormeuse... mais ça c'était avant", a-t-elle posté aux alentours de 5 heures du matin. Si Lorie Pester peut dire adieu à ses grasses matinées pour le moment, la chanteuse a avoué qu’une nouvelle vie se présentait à elle. Pour marquer le coup, Lorie Pester a décidé de changer de look, arborant désormais un carré avec des ondulations dorées. Une chose est sûre : son nouveau rôle de maman lui va à ravir malgré la fatigue !

Par Matilde A.