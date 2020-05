Lorie Pester : les bénéfices du confinement sur son couple

Comme tous les Français, Lorie Pester a été confinée pendant près de deux mois. Alors que le déconfinement progressif est de mise depuis lundi 11 mai, la jeune femme s’est confiée sur cette période inédite à Paris Match. Et elle a été bien occupée entre le travail sur ses chansons et l’écriture d’un livre dont la sortie est prévue en fin d’année. Lorie Pester s’estime chanceuse d’avoir vécu ce confinement "dans une maison avec un jardin" et elle fait un clin d’œil à l’un de ses titres : "Après il y a des jours où tout se passe bien et d’autres où on pète un câble. Quand ça arrive, un seul mantra : la positive attitude !" Celle qui s’est exprimée via Instagram pendant le confinement fait une confidence sur son couple…

"Il y a des choses positives à garder de cette période"

Lorie Pester n’a pas passé son confinement seule mais avec son amoureux dont l’identité est un mystère. Et cette période a été bénéfique pour eux. "Je suis avec mon chéri et une semaine sur deux, il y a son fils de 8 ans qui vient. La cohabitation se passe très bien. Ça nous soulage sur notre couple, on se dit que si on fonctionne en quarantaine alors tout fonctionnera. Si on a survécu à un confinement, je crois qu’on est prêts pour toute une vie !" Des conséquences bénéfiques donc. Et pas que pour son couple, "Il en va de même avec l’élan de solidarité dans les quartiers, les immeubles. L’entraide a été magnifique. J’espère juste que l’on se souviendra (…) J’espère aussi que chacun gardera des petites choses mises en place pendant le confinement. Ces gestes d’entraide, ceux pour la planète. Il y a des choses positives à garder de cette période".

Par Valentine V.