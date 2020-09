Lorie Pester maman : elle vient de donner naissance à son premier enfant

Lorie Pester est l'exemple même que rien n'est perdu. Atteinte d'endométriose, la chanteuse ne pensait jamais tomber enceinte. Et pourtant, elle vient de donner naissance à son premier enfant. Ce vendredi 11 septembre elle vient d'annoncer la nouvelle à ses fans, évidemment très étonnés puisqu'ils ne savaient pas que la jeune femme était enceinte. Avec sa maladie, elle a tenu à garder cela secret, de peur que sa grossesse se passe mal. Elle a posté une photo floue d'elle et son enfant dont elle ne dévoile ni le sexe, ni le prénom, qu'elle a accompagnée de la légende suivante : "Je n’avais rien dévoilé jusqu’à présent aussi par superstition. Pendant la grossesse je redoutais que quelque chose de néfaste ne se produise, pas très rationnel j’en conviens…"

un beau message d'espoir

Elle a accouché il y a quelques jours et pourtant l'actrice de Demain nous appartient a mis quelque temps avant d'annoncer la nouvelle afin de profiter au maximum des premiers instants : "J’avais besoin de prendre le temps. Le temps de nous découvrir, celui de nous comprendre et de nous apprivoiser. Du temps pour savourer, à notre rythme, chacun de ces premiers instants, intenses, uniques" écrit-elle ensuite.

Lorie Pester a tenu ensuite à adresser un beau message à toutes les femmes atteintes d'endométriose, une maladie qui peut rendre stérile : "Ce message est aussi pour vous dire de ne jamais perdre espoir, d’avoir foi en votre désir, jusqu’au bout. Qu’importe les moments difficiles ou les périodes de doutes, ces phases où vous vous poserez la question de tout laisser tomber. Au diable les douleurs, les torrents de larmes, ces jours où l’épuisement ne vous permet plus de porter votre propre corps. Je peux vous dire aujourd’hui combien ça en vaut la peine et que finalement l’adversité rend les choses plus belles encore".

