Lorie très discrète sur sa vie privée, elle s'explique

C'est en 2001 que la France découvre la jeune Lorie, alors âgée de 19 ans, avec son tube "Ta meilleure amie". Rapidement plongée sous le feu des paparazzis, Lorie a dû faire face pendant plusieurs années à la médiatisation de sa vie privée lorsqu'elle était en couple avec Billy Crawford, Garou ou encore Philippe Bas. Rapidement, Lorie a pris la décision de prendre ses distances avec la presse et de verrouiller sa communication. Une décision importante et nécessaire pour la jeune femme sur laquelle elle est revenue lors d'un entretien avec nos confrères de Gala à paraître ce jeudi 16 janvier. C'est après un long travail et surtout un rendez-vous chez un thérapeute que Lorie s'est rendu compte qu'elle devait sortir de son silence : "Je ressentais que j'avais beaucoup de mal à parler de moi. Des sentiments que j'éprouvais. Je m'étais construit une carapace. Et j'ai enfin communiqué. À ce moment, ç'a débloqué quelque chose en moi, jusqu'à ma voix. Je n'ai plus jamais chanté ou joué de la même façon".

"Je peux être violente si je débusque un photographe"

Mais si Lorie a décidé de s'exprimer davantage dans les médias, la jeune femme refuse toujours d'exposer sa vie privée : "Moi j'ai l'habitude d'être 'paparazzée' mais l'autre pas forcément. Et ça vole son intimité. Pour quelqu'un qui n'est pas du milieu, c'est un cauchemar. Vous savez, je peux être violente si je débusque un photographe, je n'ai pas fait de la boxe pour rien. D'ailleurs dans le métier, ça m'a sans doute évité d'être harcelée. Plus d'un aurait pris une droite s'il avait dérapé". Et visiblement, la technique de Lorie est très efficace. Depuis sa relation avec l'acteur Philippe Bas, la chanteuse et actrice est plus discrète que jamais puisque ses fans ne savent pas si la jeune femme est aujourd'hui en couple ou non.

Par Alexia Felix