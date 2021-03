Louane avoue avoir menti à la production de "The Voice"

Ce samedi 13 mars 2021, Louane a signé une nouvelle apparition dans l’émission "50 Min Inside" sur TF1. La chanteuse - qui vient de sortir un nouvel album baptisé "Joie de vivre" - est revenue sur le début de sa carrière et sur le tournage du film qui l’a révélée en tant qu’actrice, "La famille Bélier". C’est en la voyant chanter sur scène dans "The Voice" que le réalisateur Éric Lartigau écrit pour elle le rôle de Paula Bélier. Et la saison de "The Voice" n’était pas encore terminée quand elle a commencé à collaborer avec le célèbre réalisateur.

Dans "50 min Inside", Louane a ainsi révélé qu’elle a dû prétexter être malade pour s’éclipser des répétitions : "Je n’avais pas le droit de sortir. J’étais confiée à des gens. Et donc on avait dû mentir, désolée TF1, en disant que j’étais malade comme un chien, que j’avais besoin d’aller voir un médecin pour que je puisse passer les essais de 'La famille Bélier'", a-t-elle avoué.

Un mensonge "bénéfique"

La chanteuse et actrice s’est également souvenue d’une discussion avec le réalisateur : "Il m’avait demandé : 'Écoute est-ce que tu te sens prête ? Cela va être un boulot de dingue !' Et je lui dis, sans me rendre compte une seule seconde de la charge qui m’attend : 'Oui bien sûr !" a-t-elle confié. Et Louane a visiblement eu raison de prendre des risques car son rôle dans le film "La famille Bélier" lui a permis de remporter l’année suivante le César du Meilleur Espoir Féminin.

Ce rôle lui a aussi ouvert les portes du cinéma. Elle a pu donc s’offrir une double carrière. En plus de briller dans la musique et d’avoir vendu des milliers d’albums, la jeune maman a ensuite tourné dans plusieurs autres films à savoir "Sahara", "Nos Patriotes", ou encore "Les Affamés".

Par E.S.