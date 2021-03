Louane célèbre le premier anniversaire de sa fille Esmée

Il y a un an, Louane est devenue maman pour la première fois. Très discrète sur sa vie privée, la chanteuse de 24 ans avait annoncé la naissance de son bébé le 31 mars 2020 sur Instagram. Avec son compagnon le musicien Florian Rossi, la jeune maman a tenu à préserver leur fille Esmée, dont elle a dévoilé le prénom plusieurs mois après son accouchement. Alors qu'elle avait gardé le secret sur la date d'anniversaire de sa petite, Louane a finalement donné un élément de réponse ce mercredi 24 mars. En story sur Instagram, elle a partagé un cliché du gâteau d'anniversaire avec le nom de sa fille. "Oui, elle a mis ses petits doigts dedans", a-t-elle commenté les traces de doigts dans le glaçage.

Louane préserve sa fille

Pour protéger sa fille, Louane avait assuré dans Paris Match en juin dernier, qu'elle ne comptait pas dévoiler son visage : "Je ne la montrerai jamais parce que cette vie-là c’est moi qui l’ai choisie et pas elle". "J'espère que j'arriverai à faire respecter au maximum la vie privée de ma fille parce qu'elle n'a rien demandé. Ma vie, c'est une chose, la sienne, c'en est une autre", avait-elle ajouté. Devenue maman pendant le premier confinement en mars 2020, Louane s'était confiée sur cette période particulière dans le Parisien en septembre dernier : "J'ai eu de la chance car j'ai vécu un événement exceptionnel. Je suis devenue mère. Cela nous a donné du temps, l'occasion de bien apprendre à se connaître à trois. C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool".

Par Marie Merlet