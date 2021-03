Louane : cette rupture à l'origine de l'un de ses plus grands tubes

Après trois ans d'absence, Louane vient de signer son grand retour sur le devant de la scène musicale avec un nouvel album baptisé "Joie de vivre". La promotion de ce nouvel opus a été synonyme de confidences pour la chanteuse qui s'est enfin autorisée à évoquer sa vie de couple et son chéri Florian Rossi. "Je me suis longtemps cachée cet amour avant de le vivre. Quand il a éclaté, ça a été très fort", a-t-elle déclaré à Paris Match avant d'ajouter : "J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant […] Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu’il me réponde 'stop'. Sauf qu’il ne m’a pas dit 'stop'".

Ses confidences sur son premier amour

Le 26 février dernier, Louane a accordé une nouvelle interview au site MademoiZelle. L'occasion pour elle de se livrer sur ses relations passées et notamment sur son premier amour. "J'avais 16 ans, puis j'étais avec un mec assez cool à l'époque. Et puis, ça s'est arrêté. Donc c'était un peu la fin du monde", s'est-elle souvenue. "J’ai été très triste sur le coup, je l’ai vécu comme un abandon, mais je n’y pense plus" a-t-elle ajouté.



Celle qui est maman d'une petite fille prénommée Esmée a ensuite confié que cette rupture est à l'origine de l'écriture de son tube "Avenir" : "J’ai écrit une chanson qui s’appelle 'Avenir', eh oui ! Si je n'avais pas été aussi triste, je n'aurais pas écrit 'Avenir'", a-t-elle avoué. La jolie blonde a ensuite déclaré sa flamme à son homme qui n'est autre que le père de sa fille. "Dans la vie, on peut être déçue, ce n’est pas la fin du monde. Un jour, tu rencontreras un mec incroyable et ce sera génial", a-t-elle affirmé.

Par E.S.