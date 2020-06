Louane dévoile un grand changement qui va ravir ses fans

Louane sort du silence avec une belle surprise pour ses fans. Depuis plusieurs mois, la chanteuse est restée absente des réseaux sociaux. Très discrète sur sa vie privée, Louane n'avait pas donné de nouvelles depuis son accouchement d'une petite fille en mars dernier. Mais la chanteuse de 23 ans s'apprête désormais à se dévoiler davantage sur sa vie personnelle. De retour sur Instagram ce dimanche 7 juin, Louane a fait une annonce dans une vidéo. "Ça fait très longtemps que vous ne m’avez pas vue sur les réseaux et vous m’avez beaucoup manqués. Je reviens aujourd’hui pour vous parler d’un truc un peu spécial. Ça fait des années que vous me suivez sur ce compte, et je vous en remercie. En parallèle de ce compte, j’ai tenu pendant quelques années un compte personnel, sur lequel il y avait ma famille et mes amis", a-t-elle dévoilé.

Louane dévoile son compte privé

Louane confie qu'elle ne souhaite plus séparer sa vie privée et sa vie publique : "En fait, j’avais envie de ne plus scinder les deux et de vous donner accès à ce compte, qui s’appelle WATCHOUTFORTHETORNADO". Pour mettre en place ce changement avec les équipes d’Instagram, Louane explique que ses deux comptes vont fusionner et cela dès ce lundi 8 juin à 11h. "Les gens qui me suivent sur mon compte officiel n’ont rien à faire, puisqu’ils seront automatiquement abonnés à mon autre compte", indique la chanteuse prête à partager ses "souvenirs" sur sa vie, postés pour ses proches "depuis 2014". Pour marquer ce grand changement, Louane donne rendez-vous à ses abonnés pour un Instalive ce mardi 9 juin à 18 heures.

Par Marie Merlet