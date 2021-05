Louane en couple : Elle se confie sur ses disputes avec Florian Rossi

Louane n’est pas un coeur à prendre. Depuis quelques années, la chanteuse découverte dans The Voice file le parfait amour avec le musicien Florian Rossi. Ensemble, les deux amoureux sont même devenus les heureux parents d’une petite fille prénommée Esmée. Et ce mardi 18 mai, Louane qui a répondu aux critiques sur son physique a fait de touchantes confidences sur son couple alors qu’elle était invitée sur Europe 1. Face à Anne Roumanoff, Louane s’est confiée sur son histoire d’amour : "Je ne suis pas la plus facile à vivre, ça, c'est évident. Après, je suis très gentille. Mais, de par mon manque de contrôle de mes émotions que je travaille, c'est vrai que mon copain a de la force d' être avec moi !".

La solution de Louane contre les disputes

Comme tous les couples, Louane et Florian Rossi peuvent se disputer. Et la chanteuse a cité quelques exemples : "S'il ne va plus avoir de batterie et qu'il rentre plus tard que prévu, ça peut créer une embrouille". Toutefois, Louane a trouvé un moyen de se faire pardonner, écrire une chanson pour Florian Rossi comme par exemple "Ta peau", chanson issue de son dernier album : "Quand je l'ai écrite, c'était vraiment une chanson d'excuses pour mon mec. On s'était engueulé et j'ai vraiment vécu cette journée que je raconte dans la chanson, où je me suis réveillée et où il était parti. Il n'était pas content et il m'a fait la gueule toute la journée.C'est un truc que je fais assez souvent quand il y a une grosse engueulade. Honnêtement, sur cet album, je lui dois beaucoup de chansons".

Par Alexia Felix