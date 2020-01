Louane enceinte : qui est son compagnon et père de son futur enfant ?

En décembre 2017, Louane avait accordé une interview exclusive à Paris Match dans laquelle elle s'était confiée sur sa vie sentimentale. "Il y a une seule chose que je peux vous dire, et rien de plus : dans ce domaine, je vais très bien en ce moment. C'est facile, c'est cool. L'amour est important", expliquait-elle. Si elle met un point d'honneur à rester discrète sur sa vie privée, l'ancienne candidate de "The Voice" a annoncé une grande nouvelle lors de sa venue au dernier défilé de Jean-Paul Gaultier organisé le mercredi 22 janvier 2020 lors de la Fashion Week de Paris. En effet, l'interprète du titre "Jour 1" a pris la pose face aux photographes dans une robe totalement noire qui a laissé entrevoir son ventre très arrondi. Une apparition qui a eu lieu au milieu d'un parterre d'autres stars au Théâtre du Châtelet.

Ancien membre d'un groupe de rock

À 23 ans, Louane est donc enceinte de son premier enfant, fruit de son amour avec Florian Rossi, un musicien qu'elle fréquente depuis l'été 2018. Que ce soit dans les médias ou sur les réseaux sociaux, la jeune chanteuse ne s'est jamais affichée au bras de son compagnon. Ce dernier a quant à lui déjà posté sur Instagram des photos sur lesquelles ils apparaissent ensemble (voir ci-dessous).

Qui est Florian Rossi ? D'origine italienne, il joue de plusieurs instruments de musique, notamment de l'accordéon, du piano et de la guitare. Il a collaboré en tant que musicien avec de nombreux artistes, de Stromae à Kendji Girac en passant par Soprano ou encore Aya Nakamura. Il est aussi chanteur. Il a été le leader d'un groupe de rock nommé LANES avec lequel il a sorti un E.P. éponyme. C'est en 2018 qu'il a rejoint la tournée de Louane. Le début d'une collaboration professionnelle qui s'est transformée en une belle histoire d'amour. Le 31 décembre dernier, le chanteur a fait le bilan de sa décennie, remerciant au passage les artistes avec lesquels il a travaillé, dont Louane.

