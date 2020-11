Louane jeune maman, elle se confie sur ses doutes et ses craintes

Très discrète sur sa vie privée depuis la naissance de sa fille en mars dernier, Louane a décidé de se livrer ces dernières semaines. En octobre dernier, la chanteuse avait fait quelques confidences sur son bébé au micro de RTL : "Je chante tout le temps en vrai. Ça a tendance a casser les pieds des gens autour de moi. Donc oui, je chante évidemment devant ma fille. Je pense qu’elle en aura marre très vite". Et ce samedi 28 novembre, c’est auprès de Nikos Aliagas que Louane a fait des confidences. Invitée dans l’émission 50 Minutes Inside, la chanteuse a expliqué qu’elle a dédié une chanson à sa fille dans son dernier album, le titre "A l’autre" : "Cette chanson, elle est vraiment spéciale, parce que c'est une chanson effectivement qui parle de ma fille, mais ce n'est pas uniquement ça".

La signification du prénom de sa fille dévoilée

Louane poursuit : "C'est une chanson qui parle de la difficulté de la parentalité et de la transmission. Je crois, en tout cas j'ai la conviction, que quand on devient parents, on a toujours des doutes, des peurs et des craintes". Louane souhaite notamment transmettre à sa fille les "valeurs" de sa mère » : "C'est cette force-là que je veux qu'elle ait". Louane a également expliqué que la naissance d’Esmée avait changé son regard sur la vie : "Le fait de devenir mère, ça passe au-dessus de tout. Je crois que c'est le plus gros bonheur de ma vie et aussi ma plus grande fierté. Pourtant j'ai fait plein de trucs. Mais ça reste l'essentiel". Face à l’animateur de TF1, la jeune maman a révélé la signification du prénom de sa fille : "Ca veut dire 'qui est aimée'. Honnêtement, j'avoue que c'est mon mec qui a choisi. Il m’a proposé et j’ai trouvé ça trop stylé".

Devenue maman au printemps dernier, @louane a vu son regard sur la vie radicalement changer ✨

La maternité, sa carrière, son succès ... Elle revient sur cinq grands moments de sa vie auprès de @nikosaliagas dans son #Portrait aujourd'hui à 17h50 sur @TF1 #50MnInside pic.twitter.com/H1FRqefkHq — 50'inside (@50inside) November 28, 2020

Par Alexia Felix