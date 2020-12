Louane maman : Elle dévoile une photo inédite de sa grossesse

C’est au mois de mars dernier, alors que la France était en plein confinement, que Louane est devenue maman pour la toute première fois en donnant naissance à sa fille Esmée. Très discrète tout au long de sa grossesse et même après son accouchement, la chanteuse a fait quelques confidences le 28 novembre dernier dans l’émission 50 minutes Inside, en révélant avoir dédié une chanson à sa fille dans son dernier album : "Cette chanson, elle est vraiment spéciale, parce que c'est une chanson effectivement qui parle de ma fille, mais ce n'est pas uniquement ça. C'est une chanson qui parle de la difficulté de la parentalité et de la transmission. Je crois, en tout cas j'ai la conviction, que quand on devient parents, on a toujours des doutes, des peurs et des craintes".

Surprise pour les fans de Louane

Louane avait également expliqué que la naissance de sa fille avait changé sa vie : "Le fait de devenir mère, ça passe au-dessus de tout. Je crois que c'est le plus gros bonheur de ma vie et aussi ma plus grande fierté. Pourtant j'ai fait plein de trucs. Mais ça reste l'essentiel". Ne souhaitant pas exposer sa fille sur les réseaux sociaux, la jeune femme a toutefois accepté de faire une surprise aux internautes. En cette période de fête ce dimanche 27 décembre, Louane a dévoilé sur Instagram un aperçu d’elle alors enceinte de sa fille alors qu’elle était proche du terme de sa grossesse. Sur le cliché, Louane, vêtue d’un t-shirt blanc et d’un pantalon en cuir noir, se dévoile en train de manger un paquet de pop-corn posé sur son ventre très arrondi.

Par Alexia Felix