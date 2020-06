Louane maman : ses premières confidences sur sa fille Esmée

Après plusieurs mois d'absence, Louane a fait son retour avec une grande nouvelle pour ses fans. Si la chanteuse tient à préserver sa vie privée, elle a décidé de fusionner sur Instagram, son compte public avec son compte privé. Sur ce compte personnel, Louane partageait pour sa famille et ses amis, de nombreux moments de son quotidien. Ses fans ont notamment pu découvrir des clichés d'elle avec son compagnon Florian Rossi et de sa grossesse. Lors d'un live Instagram ce mardi 9 juin, Louane s'est confiée pour la première fois sur sa fille Esmée, née en pleine crise sanitaire.

"C’était vraiment magique"

La jeune femme de 23 ans qui a assuré qu'elle et sa famille n'ont pas été touchés par le coronavirus, a confié avoir vécu cette période particulière "dans une bulle avec l'arrivée de [sa] fille pendant le confinement". "Ma famille va très bien. J'en suis très fière. Je suis très heureuse comme toutes les jeunes mamans, en tout cas je l'espère, de vivre tout ce que je vis en ce moment. Et c'est trop beau !", s'est-elle réjouie. Dans ce contexte, Louane a pu profiter pleinement de sa fille : "Forcément, j’avoue que j’aurais pas pu le vivre d’une plus belle façon parce que j’ai bien eu le temps de m’occuper d’elle. Et de ne faire que ça d'ailleurs. Honnêtement, c’était vraiment magique". Mais la chanteuse qui prépare un nouvel album ne souhaite pas en dévoiler davantage sur son bébé. "Je ne veux pas la montrer et je ne la montrerai jamais... Parce que cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisie et pas elle. Je suis très heureuse de ma famille, c'est trop beau. J'espère que vous ne m'en voulez pas mais je n'en parlerai pas plus que ça et je ne la montrerai jamais", a assuré Louane pour préserver sa fille.

Par Marie Merlet