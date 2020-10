Louane maman : ses tendres confidences sur sa fille Esmée

Louane découvre les joies de la maternité. En mars 2020, la chanteuse et son compagnon Florian Rossi ont accueilli une petite Esmée dans le plus grand secret. Très discrète sur sa vie privée et notamment sur sa famille, l’interprète du titre "Si t’étais là", s’est confiée le vendredi 23 octobre au micro de RTL, sur son nouveau quotidien entre les biberons et les couches-culottes tout en chanson. "Je chante tout le temps en vrai. Ça a tendance a casser les pieds des gens autour de moi. Donc oui, je chante évidemment devant ma fille", lance-t-elle amusé. "Je pense qu'elle en aura marre très vite".

Louane ne cache pas ses craintes : "J'ai peur de tout rater. Ces peurs et ces doutes, c’est quelque chose qu'on a tous au début, quand on a des enfants (…). J'espère que c'est quelque chose de commun". La star du film "La famille bélier", révèle que devenir mère l’a transformée : "Je suis quelqu'un de complètement changé". En devenant maman, celle qui vient de sortir un nouvel opus intitulé "Joie de vivre" a raconté "Télé 7 Jours" s’être prise "une claque". "Ça a tout chamboulé... Cela m'a permis de réaliser à quel point j'ai été une enfant dure".

"MA MÈRE A FAIT DU MIEUX QU'ELLE POUVAIT ET MOI J'ÉTAIS INSUPPORTABLE"

Ainsi, la chanteuse de 23 ans présente - pour la première fois - des excuses à sa mère décédée dans l’un de ses nouveaux titres : "Je présente mes excuses à ma mère dans la chanson et encore aujourd'hui ça m'arrache la gueule. Je le fais parce que je sais qu'il le faut, mais je ne l'aurais jamais fait devant elle". Avant de poursuivre : "C'est la première fois que je m'excuse auprès d'elle. On a eu une relation compliquée. Depuis que j'ai eu ma fille la colère s'est transformée, j'ai compris, en fait. Ma mère a fait du mieux qu'elle pouvait et moi j'étais insupportable (...) J'ai changé car ma vie a changé (...) C'est l'une de mes chansons les plus honnêtes. J'ai peur de mal faire avec ma fille mais je ferai du mieux que je peux".

À sa fille, Louane espère lui transmettre "la force" de sa maman, mais aussi "les valeurs que j'ai reçues, celles de la famille, du travail, le goût de l'autre. Je veux que ma fille soit ouverte, empathique. Qu'elle ait la force de ma mère, mais lui dire aussi qu'elle a le droit de flancher

