Louane maman : Ses touchantes confidences sur son nouveau rôle

Après une grossesse très discrète, Louane est finalement devenue maman durant le confinement en France. Maman d’une petite fille nommée Esmée, la chanteuse a fait ses premières confidences sur son bébé en juin dernier lors d’un live sur Instagram : "Ma famille va très bien. J'en suis très fière. Je suis très heureuse comme toutes les jeunes mamans, en tout cas je l'espère, de vivre tout ce que je vis en ce moment. Et c'est trop beau ! Je ne veux pas la montrer et je ne la montrerai jamais... Parce que cette vie-là, c'est moi qui l'ai choisie et pas elle. Je suis très heureuse de ma famille, c'est trop beau. J'espère que vous ne m'en voulez pas mais je n'en parlerai pas plus que ça et je ne la montrerai jamais". Si Louane ne souhaite pas médiatiser sa vie privée, elle a accepté de faire de nouvelles confidences lors de son passage dans l’émission 50 minutes inside sur TF1.

"C’est extraordinaire"

Face à Nikos Aliagas, Louane a expliqué avec émotion à quel point son nouveau rôle de mère la rendait tout simplement heureuse : "C'est un apprentissage constant et c'est juste beaucoup de bonheur, c'est extraordinaire de devenir mère... C'est beau quoi. La famille c’est très important. Devenir mère ça m'a fait grandir, ça m'a fait évoluer, c'est une étape qui est venue naturellement fermer la parenthèse de mon passé". Quelques jours avant ces confidences, Louane avait raconté auprès du Parisien ses premiers mois de maman : "J'ai eu de la chance car j'ai vécu un événement exceptionnel. Je suis devenue mère. Cela nous a donné du temps, l'occasion de bien apprendre à se connaître à trois. C'était difficile de ne pas voir nos familles, on a présenté notre fille par FaceTime et par photo à nos proches. Mais cette période nous a vraiment soudés, on l'a choyée et on a profité du calme. Du coup, on a la chance d'avoir un bébé super cool".

Par Alexia Felix