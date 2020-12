Louane méconnaissable, son nouveau look fait réagir la Toile (Photo)

Louane ne cesse de surprendre ses fans ces dernières semaines. Devenue maman durant l’année 2020, la chanteuse semble avoir décidé de se livrer totalement et sans tabou. Ainsi en novembre dernier, alors en promotion pour son nouvel album "Joie de vivre", Louane a fait des confidences sur ses tatouages lors d’un entretien avec Konbini. La jeune femme avait révélé en avoir plus d’une trentaine sur son corps : "J'ai une trentaine de tatouages. On ne les voit pas, parce que souvent, je suis habillée. J'en ai pas mal sur les bras, dans le dos, j'en ai sur le ventre, sur les jambes". Louane avait même révélé en avoir un dans la bouche : "C'est écrit 'fin du game'. À la base, c'était une blague et ce n'est plus une blague, du coup. C'est moi la blague maintenant".

Une nouvelle couleur pour la chanteuse

Et ce mercredi 16 décembre, Louane a une nouvelle fois surpris ses fans sur Instagram. A quelques semaines du passage à la nouvelle année, la chanteuse découverte dans The Voice a décidé de s’offrir un changement de look assez radical. Sur le réseau social, la jeune maman a dévoilé sa toute nouvelle couleur de cheveux, du rose : "Le mercredi on porte du rose", a-t-elle écrit en légende de sa photo. Un cliché qui a rapidement été commenté par ses fans, visiblement heureux de ce changement : "Waouh c'est juste magnifique", "Tu es belle comme une fleur", "J'adore, ça te va vraiment super bien", "Pretty girl", "C’est top le rose". Des commentaires qui devraient faire plaisir à Louane.

Par Alexia Felix