Louane : Qui est son compagnon Florian Rossi ?

Louane n’est pas un coeur à prendre. Depuis quelques années, la chanteuse file le parfait amour avec Florian Rossi, avec qui elle a eu en 2020 une petite fille prénommée Esmée. Très discrète sur sa vie privée, Louane s’est confiée en octobre dernier sur le début de son idylle avec son compagnon : "Je me suis longtemps cachée cet amour avant de le vivre. Quand il a éclaté, ça a été très fort". Déjà auprès de Paris Match, Louane avait raconté : "J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant […] Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu’il me réponde ‘stop’. Sauf qu’il ne m’a pas dit ‘stop". Mais si Louane est un visage bien connu du public français, son compagnon Florian Rossi est au contraire assez inconnu.

Un chanteur méconnu en France

Né le 14 juillet 1990, Florian Rossi est lui aussi un chanteur et compositeur français. En 2014, il avait accompagné Stromae dans sa tournée mondiale pendant deux ans. Le jeune homme a également participé à une tournée de Kendji Girac, en plus de l’Everest Tour de Soprano. Il a également collaboré avec la chanteuse Aya Nakamura. Utilisant le pseudonyme P3GASE, Florian Rossi travaille au quotidien avec sa compagne Louane. Toutefois, mélanger vie privée et la musique ensemble a tout de même des conséquences sur la vie de couple entre Louane et son compagnon : "À chaque dispute, ce qui arrive dans un couple, pour moi c’est la fin du monde. Je suis une drama queen. Dans ma vie, je n’ai jamais réussi à avoir de la mesure. J’ai toujours vécu des choses excessives. La musique m’a bien sauvée", a confié la chanteuse dans Ouest-France.

