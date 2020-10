Louane se confie sur sa relation avec son compagnon Florian Rossi

De retour avec son nouvel album "Joie de vivre", Louane propose un opus plus intimiste, auquel son compagnon Florian Rossi a participé. Comblée en partageant la vie du chanteur, multi-instrumentiste et compositeur avec qui elle a eu une petite fille prénommée Esmée, née en mars 2020, la chanteuse de 23 ans s'est inspirée de leur histoire pour son album. "Il apporte une couleur particulière. Pour écrire, je me suis aussi nourrie de ce qu’on a vécu", a confié Louane dans un entretien pour Ouest-France ce vendredi 23 octobre. Réuni autour de la musique, le couple se fait découvrir d'autres univers musicaux : "Je suis accro à Julia Michaels… C’est trop beau… J’écoute aussi PNL et le rappeur Shone à l’univers très noir. Et Tha Supreme, un rappeur italien. Sa sœur aussi, Mara Sattei. J’ai beaucoup découvert grâce au musicien avec lequel je vis".

"Je me suis longtemps cachée cet amour"

Discrète sur sa vie privée, Louane s'est confiée sur le début de son idylle avec le musicien. "Je me suis longtemps cachée cet amour avant de le vivre. Quand il a éclaté, ça a été très fort", a assuré la chanteuse sur cette histoire d’amour qui a bien failli ne jamais naître. Dans "Paris Match", Louane avait raconté : "J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant […] Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu’il me réponde ‘stop’. Sauf qu’il ne m’a pas dit ‘stop’". Mais au quotidien, sa vie de couple n'est pas toujours simple. "À chaque dispute, ce qui arrive dans un couple, pour moi c’est la fin du monde. Je suis une drama queen. Dans ma vie, je n’ai jamais réussi à avoir de la mesure. J’ai toujours vécu des choses excessives. La musique m’a bien sauvée", a confié la chanteuse dans Ouest-France.

Par Marie Merlet