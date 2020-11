Louane : Ses confidences choc sur ses tatouages

Louane en a surpris plus d'un. Si d'apparence, quasiment aucun de ses tatouages ne sont visibles, elle en possède un nombre important... Une fois passée à l'acte, il semble difficile de s'arrêter et c'est bien ce qu'a expliqué la jeune chanteuse. En pleine promotion pour la sortie de son nouvel album, intitulé "Joie de vivre", Louane a accordé une interview à Konbini où elle a fait une confidence étonnante sur l'une de ses passions... Celle qui s'est faite connaître grâce à sa participation à l'émission "The Voice : La Plus Belle Voix", en 2013 avait déjà teasé sur son compte Instagram avoir de nombreux tatouages, lors d'une session questions/réponses avec ses abonnés... Mais personne ne s'attendait à un nombre aussi impressionnant. Eh oui, la compagne de Florian Rossi possède plus de trente tatouages, répartis sur tout son corps et elle en a même un à un endroit improbable.

Une trentaine de tatouages

L'interview de Konbini portait sur les 9 choses que les fans ignoraient sur Louane et autant dire que la jeune femme en a surpris plus d'un. Elle a tout d'abord confié : "J'ai une trentaine de tatouages", avant de poursuivre, "On ne les voit pas, parce que souvent, je suis habillée. J'en ai pas mal sur les bras, dans le dos, j'en ai sur le ventre, sur les jambes... J'en ai même un ici." À ce moment, la mère de la petite Esmée a ouvert la bouche pour dévoiler un tatouage dissimulé à l'intérieur. "C'est écrit 'fin du game'. À la base, c'était une blague et ce n'est plus une blague, du coup. C'est moi la blague maintenant", a-t-elle déclaré. Une partie de sa personnalité un brin rebelle que peu de personnes connaissaient.

Par Solène Sab