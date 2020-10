Louane : son compagnon Florian Rossi lui adresse un tendre message sur Instagram

Depuis qu’elle partage la vie de Florian Rossi, Louane est sur un nuage. Cette histoire d’amour a bien failli ne jamais naître, comme l’a confié Louane à "Paris Match". "J’en avais tellement peur que même ma meilleure amie n’était pas au courant […] Jusqu’au jour où j’ai compris qu’il y avait une minuscule ouverture et j’ai toqué à la porte. Il fallait que je lui dise pour qu’il me réponde ‘stop’. Sauf qu’il ne m’a pas dit ‘stop’", avait déclaré la chanteuse de 23 ans. Cela fait deux ans maintenant que Louane et Florian Rossi filent le parfait amour. Ils sont même devenus les heureux parents d’une petite fille, née en mars 2020 et prénommée Esmée.

"Merci pour ta confiance"

Si tout va bien sur le plan personnel, tout sourit à Louna côté professionnel également. Avec la sortie de son nouvel album "Joie de vivre", Louna revient sur le devant de la scène. Depuis quelques semaines, la chanteuse enchaîne les apparitions pour parler de son nouvel opus. Un projet auquel son compagnon Florian Rossi a participé ! Et pour cause, Florian Rossi est chanteur, multi-instrumentiste et compositeur. Sur Instagram, le jeune homme a tenu à montrer à quel point il était fier de sa collaboration avec Louane en lui adressant un tendre message. "Merci pour ta confiance, c’est une grande fierté d’avoir participé à ton album. Bravo à toute l’équipe de folie qu’il y a derrière. J’ai hâte de lire vos avis", a posté Florian Rossi en légende de la pochette de l’album. Pour l’heure, le nouvel opus de Louane semble avoir conquis son public, à en croire les nombreux commentaires élogieux sur Instagram. "J’adore cet album", "C’est une tuerie", "L’album est génial", peut-on notamment lire.

Par Matilde A.