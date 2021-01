Louane : son nouveau look radical partage les internautes

Louane a osé une nouvelle couleur de cheveux. Si ce n'est pas la première fois que la chanteuse tente un nouveau look capillaire, ses clichés partagés sur Instagram ce vendredi 15 janvier ont fait réagir les internautes. C'est avec une teinture rose que Louane a pris la pose en faisant deux petits chignons sur son carré long. Aussitôt, ce changement a interrogé. "What ?!?", s'est étonné Camille Combal en commentaire. Mais la chanteuse a vite rassuré. "C’est une perruque", a-t-elle précisé. "Me fais pas des suspens comme ça…", a répondu l’animateur qui a été surpris comme de nombreux internautes.

Des avis partagés

Tandis que certains ont apprécié cette originalité : "Oh ça te va bien", "Ça te va bien les cheveux roses. Tu es trop belle Louane", "C’est trop beau", "Magnifique rose", d'autres n'ont pas partagé le même enthousiasme. "Louane au naturel....est tellement plus jolie", "J’espère que c’est une perruque !", "Noooooo le blond te va si bien", "Tellement tellement plus whaou au naturel", ont-ils notamment commenté. Si Louane n'a pas pris de risque avec cette perruque, elle est toutefois habituée à changer de couleur de cheveux. D'abord révélée au grand public dans The Voice avec son blond, la chanteuse a ensuite opté pour un blond polaire puis une teinture gris clair qui avait également étonné.

Par Marie Merlet