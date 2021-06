Louane : Victime d'attaques grossophobes, elle témoigne dans C à vous

Lundi soir, Louane était dans C à vous à l'occasion de la fête de la musique 2021. Toutefois, ce ne sont pas ses propos sur le retour de la musique en plein air qui ont marqué les internautes mais plutôt son témoignage sur les attaques grossophobes qu'elle reçoit régulièrement. Depuis le début de sa carrière, la chanteuse passée par The Voice est en effet la cible d'internautes malveillants qui l'attaquent sur son apparence et sur son poids. Et forcément, elle n'y est pas totalement indifférente : "Je ne peux pas dire que ça ne me touche pas, ce serait faux... Mais ça ne me touche pas longtemps !" a confié la compagne de Florian Rossi. "Après, moi, je suis triste pour les gens qui passent leur temps à faire ça. C'est un problème. Il y a tellement de choses pour être heureux dans la vie plutôt que de descendre quelqu'un. Honnêtement, c'est un long parcours, mais je m'aime de plus en plus. Je suis très contente de m'aimer ! Tu ne m'aimes pas ? Ce n'est pas grave, on ne va pas faire notre vie ensemble !".

"Toujours jugée sur mon corps"

Maman d'une petite Esmée depuis un peu plus d'un an, Louane s'exprime régulièrement ces derniers mois sur les attaques grossosphobes dont elle est victime. Au début du mois de juin dans une interview accordée à Simone elle déclarait ainsi : "Quoi que je fasse, je serai toujours jugée sur mon corps, sur mon physique et sur mon apparence. Toujours. Pourtant, je ne me souviens pas avoir dit un jour que j’étais une mannequin. Je suis une chanteuse"

Par Benjamin S.