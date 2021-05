Louane victime de grossophobie : Elle répond aux critiques sur son physique

Le passage de Louane sur le plateau de "The Voice" a fortement fait parler sur la Toile. Alors que la chanteuse a offert une très belle performance sur scène avec Cyprien, c’est finalement son physique qui a fait réagir les internautes. Et rapidement, la jeune femme a été la cible de critiques sur son poids. Face à ce déferlement de commentaires, Louane a pu compter sur le soutien de ses fans et de nombreux internautes qui n’ont pas hésité à prendre sa défense : "Mais critiquez pas le poids de Louane, vous êtes des malades ! En plus elle vient d’accoucher", "On a tous vu qu’elle avait pris du poids. Commencez pas", "Ceux qui critiquent Louane, sachez qu’elle vient d’accoucher quand même ! Un peu de respect", "Vous parlez du poids de Louane comme si vous aviez oublié qu'entre 16 et 24 ans le corps change. Toujours à parler du corps de la femme vous saoulez".

Un message simple et efficace

De son côté, Louane a eu la réponse parfaite face aux critiques sur son corps : "Love myself tho", a tout simplement écrit la chanteuse sur Twitter, à comprendre "Je m’aime quand même". Un message approuvé par les internautes. Ce n’est pas la première fois que Louane doit faire face à ce genre de commentaires. En 2019, la chanteuse avait été la cible de critiques sur son poids lors de la cérémonie des Victoires de la Musique. A l’époque, l’artiste avait fait une mise au point auprès de Oh My Mag : "Ce sont des lâches derrière un écran. Le cyber-harcèlement, il y a deux choses. Je pense qu'il faut vraiment en parler. C'est très, très important de pas rester dans son coin face à ça".

Love myself tho — Watchoutforthetornado(@louane) May 15, 2021

Par Alexia Felix