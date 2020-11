Louis Bertignac : les rares confidences de sa femme sur son fils handicapé

Louis Bertignac semble plus heureux que jamais. Et pour cause, l'ancien coach de The Voice est redevenu père à 64 ans. En couple avec Laetitia Brichet, de 34 ans sa cadette, le chanteur assume parfaitement cette différence d'âge. Dans une interview accordée à Télé-Loisirs en 2019, il confiait : "Si je me suis engagé dans cette aventure et elle aussi je suppose, c'est que l'amour est plus fort que tout le reste, donc tu ne réfléchis pas. Je l'aime, elle m'aime. Elle pourrait avoir 45 ans, elle serait encore pas mal plus jeune que moi, mais ce serait la même chose".



De cette union, un petit garçon Jack est né, rendant Louis Bertignac plus heureux que jamais. "C’est fabuleux d’être jeune papa (…) Mes filles, ce sont mes princesses. Je les adore à la folie, mais le petit mec, c’est moi, c’est petit Louis. Je me reconnais en lui", assurait-il à nos confrères.

"je suis fière de lui"

Mais le petit garçon est atteint d'une maladie. En effet, le fils de l'ancien coach de The Voice a un handicap invisible qui s'appelle la dyspraxie. Ceux qui en sont atteints ont des gestes lents et particulièrement maladroits. L'autre symptôme qui peut se développer, mais qui est plus rare, est un retard de langage. Ce handicap ne ralentit pas le développement intellectuel, mais peut devenir compliqué concernant le développement personnel. En effet, certains enfants touchés par ce handicap peuvent avoir des problèmes de confiance en eux.

Fier de son garçon, Laetitia Brichet a décidé de lui rendre hommage sur une publication Instagram. Elle a posté une photo de lui qu'elle a accompagnée de la légende suivante : "Lorsque je suis devenue maman, j’avais idéalisé cette nouvelle vie", démarre-t-elle. "Mais il en sera sûrement autrement, même si la dyspraxie est un handicap invisible, il nécessite de nombreux rdv avec le psychomotricien, l’ergothérapeute, l’orthoptiste, et j’en passe. Ça va donc être ça ? Mon fils va donc passer ses semaines chez les différents spécialistes ? (…) Je ne veux pas qu'il perde son insouciance d'enfant. Je suis fière de lui".

Par J.F.