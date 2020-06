Louis Bertignac : pourquoi le chanteur est toujours confiné

Louis Bertignac continu de prendre ses précautions. Avant même que le confinement n'avait pas été annoncé en France, le chanteur avait décidé de se confiner lui-même dès fin février. Un choix poussé par son médecin loin d'être rassurant sur son état de santé : "Si tu chopes ce truc, tu vas même pas en réanimation, tu vas à la morgue direct", a rapporté l'artiste sur RTL début mai. "Je pose le décor, je suis immuno-déprimé, j'ai eu deux pneumonies l'an dernier, et j'avais vu que ça s'attaquait aux poumons, y'avait aucune raison qu'on soit épargnés en France, dès qu'il y a eu un mort en France j'ai commencé à vraiment m'angoisser", a-t-il confié.

Une santé "fragile"

Dans ce contexte, l'heure du déconfinement n'a donc pas sonné pour Louis Bertignac. Confiné dans sa maison en Île-de-France avec sa femme et son fils de trois ans, le musicien est prêt à attendre que tout soit terminé : "si ça doit durer six mois un an, ça durera six mois un an". Une situation à laquelle il s'adapte pour autant facilement : "Je suis toujours dans mon antre, je peux passer six mois sans sortir, au contraire ça me fait une super excuse". C'est donc depuis chez lui que Louis Bertignac est apparu dans "20h30 : le dimanche" ce 7 juin. Un mois après le déconfinement en France, il assure que son médecin lui "a interdit de sortir tant que le virus était là" à cause de sa santé "fragile". Je préfère ne pas prendre de risque, j'habite la campagne, j'ai une famille adorable, ça s'est très bien passé", a confié le musicien avant de jouer un morceau à domicile.

Par Marie Merlet