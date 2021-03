Louis Selim Chedid : Le grand-père de Matthieu Chedid est décédé

Au sein de la famille Chedid, les artistes sont nombreux au fil des générations. Matthieu Chedid, le plus médiatisé, son père Louis, ont été rejoint dans la musique par Anna et Joseph Chedid, tandis que leur sœur Emilie est réalisatrice. Mais après la disparition de Andrée Chedid, poétesse et romancière, décédée en 2011 des suites de la maladie d'Alzheimer, la famille Chedid est aujourd’hui en deuil. Louis Selim Chedid, père et grand-père de Louis et Matthieu, est décédé le 6 mars 2021. Ce n'est que ce mercredi 24 mars que le clan a annoncé la triste nouvelle dans le carnet du jour du Figaro.

Un biologiste de renommée internationale

"Michèle et Jean-Luc Koltz, sa fille et son gendre, Louis et Emma Chedid, son fils et sa belle-fille, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants et toute sa famille ont la douleur de faire part du décès du docteur Louis Chedid, professeur à l'Institut Pasteur, directeur de recherche au CNRS, survenue le 6 mars 2021 à l'âge de 98 ans", est-il écrit. S'il n'était pas connu dans le monde artistique, Louis Selim Chedid était reconnu dans le milieu de la médecine. Docteur ès sciences, il avait mené ses premières recherches au Collège de France avant d'entrer au CNRS comme directeur de recherche. Biologiste de renommée internationale et professeur honoraire de l'Institut Pasteur, il avait épousé Andrée Chedid en 1942. Il avait retracé son parcours dans son autobiographie "Mémoires vagabondes" parue en 2004.

