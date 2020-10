Lucie Bernardoni : harcelée, la chanteuse prend une décision radicale

Le biopic dédié à Grégory Lemarchal a ravivé de tristes souvenirs chez les fans de la Star Academy. Diffusé en septembre dernier, le téléfilm a en effet permis aux téléspectateurs de se replonger dans l'histoire du jeune chanteur, décédé en 2007 après un long combat contre la mucoviscidose. Dans le même temps, les anciens candidats de la quatrième saison de la Star Academy ont annoncé la sortie d'un album hommage dont les bénéfices seront reversés à l'Association Grégory Lemarchal.



Amie du chanteur défunt et finaliste de la Star Academy, Lucie Bernardoni a donc été repropulsée sous les feux des projecteurs. La chanteuse de 33 ans s'est notamment confiée dans France Dimanche sur sa maladie génétique : "Après vingt ans d'errance médicale, durant lesquels on a cherché ce qui pouvait bien être si douloureux et m'handicaper dans mon quotidien, j'ai choisi d'assumer et d'en parler" a expliqué la jeune femme qui est atteinte du syndrome d'Ehlers-Danlos.

"Nous allons porter plainte"

Ce mardi 27 octobre 2020, le mari de la chanteuse et parolière, Patrice Maktav, a pris la parole sur Instagram pour annoncer une triste nouvelle : une personne mal intentionnée avait pris le contrôle de celui de son épouse. "Quelqu’un a usurpé l’identité de Lucie sur Instagram afin de striker son compte, se faire passer pour elle, la narguer et insulter les personnes de sa communauté, mais elle ne lâchera rien" a-t-il écrit.

"Ce que vit Lucie est du harcèlement […] Ce réseau social est l’instrument de travail de Lucie, comme beaucoup d’artistes, et c’est intolérable quand, en plus, la haine vient s’ajouter à cela" a déploré le jeune homme qui est aussi chanteur, avant d'annoncer leur intention de porter plainte.



Bien heureusement, et grâce à la mobilisation de ses fans, Lucie Bernardoni a finalement récupéré son compte ce mercredi 28 octobre. « Merci à vous tous pour le soutien et à Instagram qui m’a aidée avec ferveur » a écrit la jolie brune.

