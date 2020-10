Lucie Bernardoni (Star Academy 4) atteinte d’une maladie génétique handicapante, elle se confie

"Ça fait mal, c'est compliqué". Discrète sur sa vie privée, Lucie Bernardoni s’est confiée sur la maladie génétique et handicapante dont elle est atteinte. Dans les colonnes de "France Dimanche", en kiosque le vendredi 23 octobre, l’ancienne finaliste de la "Star Academy 4" a expliqué souffrir de ce "maudit" syndrome d'Ehlers-Danlos.

"Après vingt ans d'errance médicale, durant lesquels on a cherché ce qui pouvait bien être si douloureux et m'handicaper dans mon quotidien, j'ai choisi d'assumer et d'en parler", explique la parolière de 33 ans. Alors oui, ça fait mal, c'est compliqué, mais ce n'est pas si grave. Tant qu'on est en vie, il y a de l'espoir, et je pars du principe que chaque jour est un bonus [...] C'est une maladie très handicapante dont on ne sait pas grand chose quant à son évolution, mais je ne perds pas espoir".

Lucie Bernardoni se "bat tous les jours"

Un témoignage plein de courage et une philosophie de vie qui aident plusieurs personnes atteintes du même syndrome et qui lui écrivent pour "me dire qu'elles aussi en souffraient et que ça leur faisait du bien de m'entendre en parle". Ce n’est pas la première fois que l’épouse de Patrice Maktav se confie sur cette maladie "invisible" qui l’a éloignée de lacère pendant plusieurs années.

En 2019, elle a expliqué au site "PurePeople" : "C'est une maladie 'invisible', mais très douloureuse. J'ai des problèmes articulaires, musculaires et vasculaires entre autres depuis toujours. Ma santé est fragile, on ne sait pas comment elle évoluera et je me bats tous les jours".

Par C.F.