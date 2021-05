Ludovic Chancel mort : Sheila revient avec émotion sur l’overdose de son fils

Sheila enchaîne les confidences ces derniers mois sur son fils Ludovic Chancel. A seulement 42 ans, ce dernier est décédé en 2017 à la suite d’une overdose. Et en mars dernier, Sheila, qui était invitée sur le plateau de "20h30 le dimanche" avait expliqué avoir dédié sa chanson "Cheval d’Ambre" à son enfant disparu : "Si vous voulez, je trouve qu'il y a tellement de choses qui ont été dites. Personne n'est parfait mais aujourd'hui j'ai fait cette chanson qui pour moi est au-delà d'une chanson. C'est plus de la poésie, c'est un message pour lui. Moi, j'avais envie de faire cette chanson pour qu'on le laisse dans la lumière et qu'on arrête de parler de ses drames, de ce qu'il a écrit, pas écrit, fait ou pas fait. Moi je veux que Ludo il soit en haut. C'est une belle-âme. C'est un garçon qui a un coeur énorme. C'est un coeur sur pattes en réalité, c'est ce qui l'a amené je crois dans ces dérives, parce que trop gentil".

"C’est très compliqué de se battre contre la poudre"

En pleine promotion de son nouvel album, Sheila a accordé un nouvel entretien à Sophie Davant dans le nouveau numéro du magazine S. Et face à l’animatrice, la chanteuse a évoqué avec émotion son fils : "Je sais qu’il est auprès de ses grands-parents, qu’il grandit ailleurs, qu’il est là pour me protéger. Mais, lorsque l’on perd son enfant, on ne peut pas s’empêcher de croire que l’on s’est trompé. Je me suis demandé pourquoi il avait choisi ce chemin". Sheila est ensuite revenue sur l’addiction de Ludovic Chancel pour la drogue : "Je n’ai pas pu l’arrêter. Quand la drogue s’en mêle… C’est très compliqué de se battre contre la poudre".

Par Alexia Felix