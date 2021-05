Ludovic Chancel : sa veuve Sylvie Ortega s’en prend violemment à Sheila

Dans la nuit du 7 au 8 juillet 2017, Ludovic Chancel est décédé à l’âge de 42 ans après deux jours dans le coma. Il était le fils des chanteurs Ringo et Sheila. Les raisons de sa mort sont restées floues pendant un bon moment. Suicide, surconsommation de médicaments… Plusieurs thèses ont été évoquées. Selon "Paris Match", Ludovic Chancel souffrait de troubles de l’angoisse et du stress depuis plusieurs années. Il prenait de puissants médicaments qu’il stockait "dans le couloir" de son appartement parisien. Ce soir-là, Ludovic Chancel aurait absorbé une quantité de médicaments plus importante que d’habitude pour trouver le sommeil. Ce qui aurait provoqué sa disparition. Depuis la mort de Ludovic Chancel, le bruit court que les relations entre sa mère Sheila et sa veuve Sylvie Ortega ne sont pas au beau fixe.

"Une femme aigrie et centrée sur elle-même"

L’ancien agent de Loana l’a encore prouvé ce samedi 22 mai 2021 en réagissant aux récentes déclarations de Sheila sur la mort de Ludovic Chancel. "Je n’ai pas pu l’arrêter. Quand la drogue s'en mêle… C’est très compliqué de se battre contre la poudre", a confié la chanteuse Sheila dans S, le magazine de Sophie Davant. Des déclarations qui n’ont pas plu à Sylvie Ortega. Sur Instagram, la veuve de Ludovic Chancel a relayé l’article en se disant "terrassée", "scandalisée", "outrée" et "peinée". "Où rend-elle digne son fils ? En le dénigrant sur les soi-disant circonstances de son décès au lieu de parler de la belle personne qu'était Ludo ?", s’est-elle encore agacée avant de poursuivre : "Mais on ne peut pas comparer la douceur, l'amour d'une vraie mère, à une femme aigrie et centrée sur elle-même". Sylvie Ortega révèle aussi qu’au moment de sa rencontre avec Ludovic Chancel, Sheila n’avait plus de contact avec son fils depuis deux ans. "Elle ne voulait plus le voir. C’est compliqué de se battre contre une mère qui te rejette", conclut-elle.

Par Matilde A.