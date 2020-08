M Pokora annonce "le coeur lourd" une triste nouvelle à ses fans

A cause de la crise sanitaire, de nombreux artistes ont dû renoncer à monter sur scène, et annuler des représentations et concerts en cours. Ce fut notamment le cas de M Pokora qui a vu sa tournée prévue au mois de mars 2020, annulée. Alors que la reprise des concerts et ses conditions restent toujours dans l’incertitude, le ministère de la Culture avait indiqué début août que les spectateurs devraient être installés avec un siège d’écart dans les salles. Une décision qui n'était pas passée auprès de M Pokora. Dans un coup de gueule, le chanteur avait dénoncé des mesures "impossibles à appliquer quand tous les billets sont déjà vendus depuis des mois". "Interdisez les rassemblements dans ce cas-là et arrêtez de nous laisser dans le flou et de faire des nouvelles annonces qui ne nous aident absolument pas", avait-il alors suggéré au gouvernement.

"J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur scène"

Tandis que des dates de concert semblaient toujours prévues prochainement, M Pokora a fini par s'incliner face à la situation très compliquée. Sa tournée "Pyramide Tour" est désormais annulée. Sur Instagram ce dimanche 30 août, le chanteur a annoncé dans une vidéo cette décision "le coeur lourd". "Désolé pour l’annonce tardive mais on a essayé jusqu’au bout... Merci 1000 fois pour votre détermination en ayant quasiment tous gardé vos billets tout ce temps malgré les reports et votre patience pour attendre le verdict", a écrit le compagnon de Christina Milian.

Le regard triste, le chanteur a expliqué qu'avec "la recrudescence du nombre de cas" touchés par la Covid-19, "mettre en place une telle tournée" devenait de plus en plus difficile. "Je suis le premier déçu et vous savez à quel point ça me tenait à cœur de tout faire pour essayer de vous retrouvez", a-t-il regretté. "J'espère qu'on se retrouvera bientôt sur scène", a poursuivi M Pokora qui indique que sa tournée des Zéniths ne pourra pas être reportée en raison de son emploi du temps en 2021. Toutefois, "les festivals sont maintenus parce qu'ils ont été reprogrammés à l'été prochain", a précisé le chanteur désireux de retrouver son public.

Par Marie Merlet