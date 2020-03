M Pokora, au bord des larmes, évoque le coronavirus et les problèmes que cela engendre

M Pokora est de retour en France avec sa femme Cristina Milian dans le cadre de sa tournée Pyramide. A cause du coronavirus, les débuts de la tournée de M.Pokora ont été perturbés. Dans une story Instagram, il avait partagé sa colère et son désarroi d'une manière maladroite laissant entendre qu'on nous cachait quelque chose. Il avait vite rétropédalé devant l'emballement suscité par ses propos. De son côté Christina Milian profite du petit Isaiah.

"Si on ne peut pas monter sur scène, on ne peut pas travailler"

Dimanche 8 mars, M Pokora a repris sa tournée. Le chanteur était à Amiens. Il a enchaîné tous ses tubes tout en dansant ou perché sur une nacelle à plusieurs mètres de haut. Un show de folie alors que l'épidémie de coronavirus qui menace de nombreuses manifestations continue de progresser en France. M Pokora n'a pas pu s'empêcher d'aborder le sujet au détour d'une chanson. Visiblement très ému, des trémolos dans la voix, on aurait presque dit qu'il allait se mettre à pleurer. "C'est vraiment dur de ne pas pouvoir monter sur scène, aller voir mon public. Vous savez à quel point je travaille comme un chien pendant deux ans pour préparer un spectacle comme ça avec mes équipes, pour vous proposer le plus beau spectacle possible. Ce n'est pas égoïste, je sais qu'il y a des gens qui sont touchés par cette foutue maladie. Et je pense fort à eux", a expliqué le chanteur dans un long monologue empreint d'émotions. M Pokora a insisté sur le fait que le coronavirus les privait de travail, lui et ses équipes : "Nous tous sur scène, si on ne peut pas monter sur scène, on ne peut pas travailler. En fait, c'est un job. Ils nourrissent leur famille avec ça." Avant de conclure en félicitant tous les personnels soignants et les médecins qui se battaient contre le coronavirus.

