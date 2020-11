M Pokora au bord des larmes, ses confidences sur son fils Isaiah

Depuis sa rencontre avec Christina Milian, la vie de M Pokora a changé. Depuis plus de trois ans, le couple file le parfait amour. À tel point qu’ils ont décidé de fonder une famille. Le chanteur et l’actrice ont accueilli un petit garçon en janvier dernier. Prénommé Isaiah, il fait le bonheur de ses célèbres parents qui mettent un point d’honneur à ne pas dévoiler son visage pour le protéger. "C'est vrai que ça m'a changé. Le matin, on se réveille plus pour la même chose. Quand je rentre du travail, je rentre pour retrouver ma famille, mon enfant", avait confié M Pokora dans "50 minutes inside" sur TF1, en septembre dernier. Si M Pokora ne souhaite pas dévoiler le visage de son fils, il n’a aucun mal à parler de lui. Au contraire, M Pokora évoque souvent son nouveau rôle de père. Un rôle dont il est fier. En octobre dans les pages de "Télé Star", M Pokora se confiait même sur l’éducation qu’il souhaite donner à son fils Isaiah. "Je veux aussi qu'il apprenne l'école du sport, à se battre, non pas contre l'autre mais pour mériter sa place au sein d'une équipe (…) J’aimerais qu'il soit respectueux, épanoui. Une belle personne", avait détaillé M Pokora.

"Rien que d'en parler…"

Parrain du Téléthon 2020, le chanteur a donné une nouvelle interview à nos confrères de "Télé Star". Un entretien bouleversant au cours duquel M Pokora n’a su contenir son émotion en imaginant la douleur de certains parents ayant un enfant atteint d’une maladie rare. "Au bord des larmes", comme le précise le magazine, M Pokora a déclaré : "Être parrain alors que je suis devenu papa a encore plus de sens... Imaginez une maladie rare dont on n'a pas de traitement... Quand je vois ces enfants, je vois le mien... Rien que d'en parler…". En tant que parrain du Téléthon 2020, M Pokora a fait la rencontre de plusieurs enfants malades. "Tous ces témoignages m'ont beaucoup secoué. C'est une leçon de courage et d'humilité. J'étais déjà très fier d'être le parrain du Téléthon, je le suis encore plus. Les malades et les chercheurs du Généthon sont de vrais héros", a-t-il assuré. Très heureux de pouvoir redonner le sourire à ces enfants, M Pokora a conclu : "Tant que mon métier me permettra d'égayer, ne serait-ce que le temps d'un échange, la vie d'un petit garçon ou d'une petite fille dans cette situation, il aura un sens". La 34ème édition du Téléthon aura lieu les 4 et 5 décembre 2020.

Par Matilde A.