M Pokora : Aya Nakamura le tacle après sa victoire aux MTV EMA 2020

Aya Nakamura serait-elle mauvaise perdante ? La chanteuse de 25 ans qui vient de perdre un prix face à M.Pokora vient en effet de témoigner sa déception sur Twitter…

Ce dimanche 8 novembre 2020 se tenait en effet la cérémonie des MTV European Music Awards. L’évènement qui récompense chaque année les artistes à l’échelle européenne était diffusé sur MTV dès 21h et c’est le groupe anglais Little Mix qui assurait la présentation. Dans la catégorie "Meilleur artiste français", Soprano, Vitaa & Slimane, Aya Nakamura, M. Pokora, et Maître Gims étaient en compétition. À 19h, le gagnant a été désigné lors d’un live Facebook sur la page de MTV et c’est M.Pokora qui a été sacré grand gagnant !

Fier d’avoir été récompensé, le chéri de Christina Milian n’a pas manqué de faire un discours : "Merci du fond du cœur pour ce trophée. Je suis très heureux d’être l’artiste français de l’année aux MTV EMA. C’est la première fois, je sais que vous avez voté comme des fous, alors merci du fond du cœur, je vous le dois comme je vous dois tant de choses. J’aimerais dédier ce trophée à toutes les personnes qui travaillent dans le secteur de l’événementiel, de la culture. Je pense très fort à vous et j’espère qu’on se retrouvera très vite sur scène ou sur les routes. Prenez soin de vous, passez de bonnes fêtes et je vous embrasse. À bientôt", a-t-il déclaré. Un joli lot de consolation pour le chanteur qui n’a cessé de faire part de sa tristesse face à l’annulation de plusieurs dates de concerts. Mais sa victoire n’a pas été du goût de tous.



AYA NAKAMURA TACLE M.POKORA

Ce lundi 9 novembre 2020, Aya Nakamura qui vient de battre un record, a répondu au message d’M.Pokora : "Il a gagné pour quels sons ? Rien contre lui mais il est même pas dans le top 10" a-t-elle lancé avant de supprimer son tweet deux minutes plus tard.

C’était compter la rapidité des internautes dont le journaliste Thomas Monnier qui a fait une capture d’écran du message pour le relayer sur son compte Twitter. Pour le moment, M.Pokora n’a pas répondu au petit tacle lancé par l’interprète du tube "Djadja".



Oh putain, ça tacle ! Aya Nakamura VS M Pokora !

(Tweet supprimé deux minutes après la mise en ligne) pic.twitter.com/jzUVqnJDDA — Thomas Monnier (@ThomasMonnier27) November 9, 2020

Par E.S.