M Pokora : Bientôt le mariage avec Christina Milian ?

Cela fait plusieurs années maintenant que M Pokora et Christina Milian vivent le grand amour. Il faut dire qu'ils ont eu un véritable coup de foudre lors de leur rencontre il y a trois ans. "D'une manière ou d'une autre, le fait de découvrir que nous avions le même anniversaire (le 26 septembre, ndlr) a transformé une réelle attirance physique en une réaction chimique incontrôlable... Je veux dire l'alchimie et les étincelles qui volent partout ! Bref, je dis tout ça pour dire... Joyeux anniversaire de "1ère rencontre". Je suis très reconnaissante et très heureuse que les étoiles se soient alignées en notre faveur", écrivait la chanteuse sur Instagram il y a quelques mois.

"j'y suis ouverte"

Le 20 janvier dernier, Christina Milian accouchait d'un petit garçon, Isaiah. Très heureux, la prochaine étape voudrait que le couple se marie. Christina Milian a été interrogée sur le sujet par le média américain Page Six. Déjà mariée une première fois en 2011 au rappeur The Dream, la chanteuse ne voit aucune objection au fait de se marier une deuxième fois. "Ce n’est pas un problème pour moi, je dois être honnête avec vous. Une fois que vous avez divorcé, vous ne voyez pas le mariage de la même manière. Il perd un peu de son éclat - si cela a du sens - mais cela pourrait arriver ! Ça ne me dérangerait pas que ça arrive ! Ce n’est tout simplement pas quelque chose que je préconise, mais j’y suis absolument ouverte."

Elle ajoute ensuite : "Rien entre nous n’est inquiétant, et c’est ce que je trouve si spécial. Il peut vraiment être lui-même et moi aussi. C'est vraiment agréable d'avoir ça: quelqu'un qui a confiance en lui-même, qui est aussi fiable et qui peut être altruiste”. Aucun mariage de prévu pour l'instant, mais la porte n'est pas fermée !

Par J.F.