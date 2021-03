M Pokora bouleversé : Ses tristes confidences sur l'arrêt des ses concerts

Il y a un an, le monde entier basculait dans un autre univers que personne n'aurait pu prévoir. La pandémie de coronavirus commençait à faire de nombreuses victimes en France et Emmanuel Macron avait pris une décision inédite. Un confinement total sur l'hexagone. Une année plus tard, la situation ne s'est pas améliorée et tous les pays vivent au ralenti. De nombreux secteurs sont particulièrement touchés par cette crise sanitaire comme le milieu de la culture. Les artistes ne peuvent plus aller à la rencontre de leurs fans et cette ambiance devient particulièrement pesante. Ce lundi 8 mars, M Pokora a d'ailleurs partagé un message bouleversant et rempli de nostalgie. Le futur papa, qui a tout de même pu se produire sur scène devant un public virtuel en décembre dernier, a publié une série de photos de lui lors de son ultime concert. Pour les accompagner, il a écrit un texte déchirant qui a ému ses fans.

"Mes équipe me manquent"

Sur Instagram, M Pokora est revenu sur la manière brutale dont il a appris qu'il ne pourrait plus remonter sur scène, en plein concert. À cet instant précis, il a réalisé qu'il devait interrompre la deuxième partie de son Pyramid Tour. "C’était il y a 1 an... Le monde d’avant. C’était le dernier grand concert avec public... Sur scène pendant un changement de tenue on m’apprenait que c’était terminé. Plus de concerts avec public la nouvelle venait tout juste de tomber. Alors en retournant sur scène j’ai profité de chaque dernière seconde avec vous..." Un message mélancolique qui évoque une grande frustration. Le compagnon de Cristina Milan a ensuite parlé avec nostalgie de l'énorme manque qu'il ressentait. "Mes équipes me manquent...", a démarré le chanteur avant de poursuivre : "Croiser le regard des centaines de personnes qui travaillent sur chacun de mes concerts me manque... Et VOUS nous manquez terriblement... Je suis sûr qu’on se retrouvera bientôt. Un dernier effort... Avec le cœur... Toujours... Matt." Très rapidement, ses nombreux fans ont commenté sa publication et ont également fait part de leur manque. "Cette date restera la plus chargée en émotions que j’ai pu faire ! Tu manques Matt", a écrit une de ses abonnés, le cœur lourd.

Par Solène Sab