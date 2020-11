M Pokora : cette bonne nouvelle annoncée à ses fans !

Depuis le début de la crise sanitaire du coronavirus, M Pokora ne cesse de pousser des coups de gueule contre le gouvernement. Et pour cause, il ne comprend pas pourquoi la culture et les artistes sont mis de côté à ce point. Sur son compte Instagram il déclarait le 3 novembre dernier : "La vidéo qui suit n’est pas une blague. C’est réel et c’est un peu partout comme ça… C’est lunaire, ça ressemble à une punition pour la culture. Pourquoi ? Qu’est-ce que ça change qu’un(e) client(e) puisse acheter un livre ou un album ? Il y a le covid sur nos œuvres ?"

Il ajoutait ensuite : "Il y a quelqu’un ? Ça choque personne dans vos bureaux ? Dans une grande surface, on peut acheter un magazine ou des mots croisés, l’étagère à côté, mais pas un CD ou un bouquin ? C’est interdit ?"

"Ce sera donc une grande première en France"

Après plusieurs appels au gouvernement infructueux, M Pokora, nommé aux NRJ Music Awards a décidé de prendre le taureau par les cornes. Le chanteur vient de poster une nouvelle vidéo sur son compte Instagram qui risque de ravir les fans !

Il a décidé de clôturer sa tournée "Pyramide Tour" lors d'un concert 2.0 exceptionnel. "Parce que toute grande histoire mérite une fin digne de ce nom... Parce que vous savez que renoncer ne fait pas partie de mon vocabulaire. Il y aura donc une ultime représentation du Pyramide Tour ! Pour vous, pour celles et ceux qui attendaient ce concert depuis des mois mais en ont été privés" assure-t-il.



Avant de poursuivre : "En attendant de se retrouver l’été prochain lors des festivals. Ce sera donc une grande première en France. Un show de cette ampleur exclusivement pour un livestream. Sans vous y a rien, avec vous on renverse des montagnes. Soyez nombreux au rendez-vous et faisons que ce concert entre dans l’histoire”. Le show aura lieu le 8 décembre prochain à 20h45 et les places sont en vente au prix de 25 euros !

Par J.F.