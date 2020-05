M Pokora : Christina Milan partage de tendres confidences sur le jeune papa

Si de nombreuses personnes ont mal vécu cette période de confinement liée à la crise sanitaire qui sévit dans le monde, c'est loin d'être le cas de Christina Milian. En effet, la chanteuse est ravie d'être confinée en famille, avec l'homme qu'elle aime. Le 20 janvier dernier, le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Isaiah. M Pokora est aux anges depuis la naissance de son fils et si le chanteur devait partir en tournée en France, toutes ses dates ont été annulées à cause de la pandémie de coronavirus. Cependant, ce n'est que partie remise mais Christina Milian a confié qu'elle était heureuse de profiter de cette pause forcée en famille. La mère de Violet et Isaiah a fait de tendres confidences sur l'homme qui partage sa vie à E ! Online : "C'est une bénédiction absolue. En toute honnêteté, je n'aurais pas pu rêver d'un meilleur moment pour que cela se produise. Je pense que cela aurait été plus difficile si j'étais tout de suite retournée au travail, car j'aurais été submergée de culpabilité du fait de ne pas pouvoir passer ce temps avec mon bébé" a-t-elle confié.

Christina Milian a poursuivi avec émotion : "Je suis très reconnaissante pour ce moment durant lequel ma famille est réunie. C'est une véritable bénédiction inespérée. Je suis reconnaissante d'avoir Matt auprès de moi. Il vient de devenir papa et il aurait dû partir travailler à l'étranger. C'est notre premier enfant ensemble et pour la première fois j'élève mon bébé avec son papa à mes côtés depuis sa naissance. C'est très spécial pour moi. C'est ce qui a de plus important dans la vie. Cette pause (à cause du coronavirus) ne me dérange pas.". Les jeunes parents peuvent donc voir grandir leur bébé âgé de 5 mois et profiter de leur amour.

